Число пусков российских кораблей «Союз» на МКС вырастет в полтора раза

С 2021 до 2023 года в России планируется увеличить число пусков пилотируемых кораблей «Союз». На МКС в этот период должны будут отправляться по три корабля в год, тогда как в 2020 их число будет на единицу меньше.

Два пуска в год совершались силами космической отрасли страны ранее в 2001-2008 годы. С 2009 по 2019 же число стартов «Союзов» составляло четыре корабля в год.

В текущем году уже был осуществлен один пуск ранее, 9 апреля, и второй остается в планах.

Пуски в 2021 году назначены на апрель, сентябрь и декабрь. В следующие годы месяцы будут изменяться.

Кроме этого, по сообщению РИА Новости, с октября 2022 года по апрель 2023 на Международную космическую станцию совершит коммерческий полет «Союз МС-23», на борту которого будут находиться трое, включая российского командира. Туристы, отправляющиеся на МКС по контракту с американской компанией Space Adventures, подписанному в феврале 2019 года, смогут встретить на орбите новогодние праздники.

Кто именно совершит космическое путешествие вместе с россиянином пока не известно.

Ранее сообщалось, что предприятия «Роскосмоса» уже приступили к созданию корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2.1а», которые будут задействованы в осуществлении контрактного полета.