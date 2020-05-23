В Минздраве заявили о сокращении вывода на рынок лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения Российской Федерации сократит срок вывода на рынок лекарственного препарата «Фавипиравир» для лечения больных коронавирусом.

Сейчас ведутся его кинические исследования, которые будут продолжены и после регистрации лекарства, заявили в пресс-службе ведомства.

«Ожидаемая общая продолжительность исследований составляет от шести месяцев до года. В этой связи следует отметить, что в соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов. Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата», - цитирует РИА Новости заявление Минздрава.

В исследовании «Фавипиравира» принимают участие 330 больных, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В первую очередь терапию начали получать пациенты в трех медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В ходе исследования специалисты подробно изучают безопасность и эффективность препарата, а также подбирают необходимую дозировку для инфицированных.

По последним данным, в России зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции, 8894 пациента были выявлены за минувшие сутки. Вылечить удалось 99 825 человек, в списке умерших 3 249 заболевших.