В посольстве РФ ответили на обвинения США в «дезинформации» по коронавирусу

В США на фоне пандемии коронавируса пытаются найти внешнего врага и возложить вину на него. Так в посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали объявленный госдепом конкурс на получение гранта в 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы – и Россия и США – теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты считают, что таким образом США пытаются полностью или частично переложить вину за недоработки собственных властей. В посольстве добавили, что «русофобские силы в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате» не прекращают своей деструктивной деятельности. При этом там даже не обращают внимание на сигналы от Дональда Трампа, который накануне дня Победы в беседе с Владимиром Путиным подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в решении острых проблем современности.

В дипмиссии напомнили, как американские читатели были дезинформированы о том, что ряд российских изданий призывает не мыть руки.

«От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии – нельзя», - говорится в сообщении.

В США российская система здравоохранения многим не дает покоя. Агентство Bloomberg опубликовало материал о якобы заниженной статистике по смертности от COVID-19 в России, и потом дважды меняло заголовок. В первоначальном варианте публикация называлась «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже издание заменило заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Затем вышла статья с заведомо неверной статистической информацией о числе больничных коек на тысячу человек. Только после заявления российского посольства Bloomberg внес поправки в материал о ситуации с коронавирусом в России.