Главный инфекционист Минздрава рассказала о второй волне коронавируса

Вторая возможная волна коронавирусной инфекции в России уже не будет такой мощной, как сегодняшняя пандемия. Таким мнением поделилась главный инфекционист российского Минздрава Елена Малинникова. По ее словам, большинство россиян получат иммунитет к инфекции.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет», - цитирует «Парламентская газета» заявление Малинниковой.

Тем не менее, подготовиться к возможной попытке реванша инфекции необходимо, считает главный инфекционист Министерства здравоохранения. Большое значение в такой работе имеет определение пациентов с наличием антител к вирусу в крови.

«Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», - добавила эксперт.

По последним данным, в России зафиксировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции, 8894 пациента были выявлены за минувшие сутки. Вылечить удалось 99 825 человек, в списке умерших 3 249 заболевших.