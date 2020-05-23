SpaceХ успешно испытала ракету-носитель для корабля Crew Dragon

Компания SpaceX, которая занимается разработкой космического корабля Crew Dragon, провела статические огневые испытания ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Двадцать седьмого мая ей предстоит доставить на Международную космическую станцию астронавтов НАСА.

Накануне в компании SpaceX заявили об изменении своего новейшего космического корабля в соответствии с пожеланиями Роскосмоса. В российской корпорации ранее выразили опасения, что во время стыковки с МКС, орбитальная станция может получить повреждения.

Роскосмос принимал постоянное участие в анализе готовности корабля к полету, поэтому в компании отнеслись к пожеланиям российских коллег со всем вниманием. Изменения были внесены между двумя миссиями Demo-1 и Demo-2.