Эксперты спрогнозировали торфяные пожары в центральной части России

В центральной части России, в том числе и на территории Московской области, сухая и жаркая погода может привести к торфяным пожарам. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«При установлении сухой и жаркой погоды возможно возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях», - говорится в сообщении.

В ряде регионов в мае-июле ожидаются периоды с экстремально высокой температурой. Но благодаря холодному и дождливому маю, жаркие периоды не будут такими угрожающими, как были в 2010 году, пишет РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет предстоящее лето в России. Ожидается, что в большинстве регионов температурный фон будет выше климатической нормы. В Минприроды считают, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.