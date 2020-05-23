При строительстве аэропорта в Мехико найдены останки 60 мамонтов

На месте строительства нового аэропорта в Мехико учеными обнаружены останки 60 мамонтов и 15 человеческих захоронений доиспанского периода. Об этом сообщили в Национальном институте антропологии и истории Мексики.

© Mike_Oviedo twitter

Археологи считают, что найденные останки мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi. Эти животные обитали в Северной Америке в плейстоценовую эпоху, которая завершилась около 12 тысяч лет назад. Ученые утверждают, что этот вид мамонтов на данный момент считается самым крупным. Рост животных доходил до 4 метров, вес – до 10 тонн.

© Mike_Oviedo twitter

Осенью прошлого года в муниципалитете Тултепеко, который располагается в нескольких километрах от нового аэропорта, были обнаружены ловушки на мамонтов. Ученые определили, что они были построены около 14,5 тысяч лет назад. В ловушках были обнаружены 800 фрагментов костей.

В найденных человеческих захоронениях также обнаружены глиняные статуэтки, керамические горшки и миски. Археологи предполагают, что в этом месте в VIII-X веках нашей эры находилось поселение. Ученые планируют часть находок передать археологическому музею, который будет открыт на территории аэропорта.