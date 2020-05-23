«Вызывает хохот»: замглавы МИД РФ оценил аргументы США по выходу из ДОН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не относиться серьезно к заявлениям представителей администрации президента США, которые предположили, что Россия использовала Договор по открытому небу (ДОН) для наведения своих систем вооружения.

Комментируя подобные высказывания, высокопоставленный дипломат напомнил, что самолеты совершают полеты с аппаратурой, которая не предназначена для наведения вооружений.

«Когда администрация президента США Дональда Трампа вдруг заявляет, что самолеты открытого неба России использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, это вызывает гомерический хохот в московских кабинетах и в московских штабах», - заявил Рябков в эфире Первого канала.

В минувший четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает оставаться участником ДОН. Безосновательно обвинив Москву в нарушении договора, Белый дом отвел сам себе шесть месяцев до окончательного выхода из соглашения. Остальные участники договора, включая Россию, с сожалением восприняли ультимативное решение Вашингтона.



В российском МИДе призвали заокеанских партнеров объясниться и напомнили, что у российской стороны тоже есть серьезные претензии к США в рамках исполнения договора, призвав вернуться к переговорам.

Договор по отрытому небу был ратифицирован Россией в 2001 году. С тех пор самолеты стран-участниц, а всего их 34, совершали наблюдательные полеты над территориями друг друга.