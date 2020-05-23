В Москве скончалось 59 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 59 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее сообщалось о смерти 67 человек с коронавирусом. Таким образом количество летальных случаев увеличилось с 1 934 до 1993 пациентов.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что протестировано более 50 тысяч москвичей, из которых 12,5% имеют антитела иммуноглобулина G. Данный показатель говорит о том, что у человека сформировался или формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.