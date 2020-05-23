Илон Маск признался, что ему нравится звучание русского языка

Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, рассказал, что ему очень нравится звучание русского языка. Об этом американский предприниматель написал по-русски в Twitter.

Маск неоднократно отвечал в Twitter на русском. Один из пользователей, опубликовал фотографию пшеничного хлеба, подписав ее: «Пшеничный высший сорт, как тебе, Илон Маск?».

«Мне очень нравится звучание русского языка», - ответил бизнесмен по-русски.

Мем «как тебе такое, Илон Маск?» является очень популярным в сети. Он появился после запуска ракеты-носителя Falcon Heavy и автомобиля Tesla. Тогда пользователи начали публиковать свои «изобретения» и задавать Маску соответствующий вопрос.

© @coollstranger, Twitter

В одном из комментариев пользователь написала Маску по-русски, что он «еще не слышал наш слэнг».

«Когда рак на горе свистнет», - написал в ответ предприниматель.

Первая ракета Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A стартовала с мыса Караверал во Флориде 12 апреля 2019 года. Она совершила свой первый коммерческий рейс, а SpaceX вела прямую трансляцию на YouTube.