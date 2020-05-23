«Узнать правду»: захватчик банка в Москве назвал свои мотивы

Мужчина, задержанный правоохранителями за попытку захвата заложников в одном из московских банков, признал свою вину и объяснил совершенный поступок. В ходе допроса, уроженец Нижневартовска Алексей Барышников заявил сотрудникам Следственного комитета, что таким образом пытался узнать правду.



«Мне интересна правда. Что со мной происходит», - отметил он в разговоре со следователем, не уточнив, что конкретно имеется в виду.

Инцидент с захватом заложников произошел 23 мая в отделении банка на Земляном валу. Мужчина вошел в здание и заявил, что оно заминировано. При себе у Барышникова был муляж взрывного устройства.



В ходе штурма спецназ задержал мужчину. После выяснилось, что он должен 1,8 миллиона рублей и в его отношении заведены несколько исполнительных производств о взыскании задолженности в различных российских регионах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. С мужчиной продолжают работать следователи.