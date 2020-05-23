СК опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео допроса Алексея Барышникова, который пытался захватить заложников в одном из московских банков.

«Вину признаю», - ответил злоумышленник.

Кроме того, он рассказал о мотивах своего преступления.

«Узнать правду», - заявил мужчина.

Ранее стало известно, что в отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных российских регионах: Ханты-Манскийском автономном округе, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В общей сложности он должен 1,8 миллиона рублей.

Инцидент произошел в субботу, 23 мая. Мужчина ворвался в отделение банка на Земляном валу, угрожая бомбой. При задержании у него в рюкзаке был обнаружен муляж взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил в отношении Алексея Барышникова уголовное дело.