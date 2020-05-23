Назван срок, когда заболевший COVID-19 перестает быть заразным

Ученые из Сингапура выяснили, через сколько дней человек, заболевший коронавирусом, перестает представлять опасность для окружающих и становится незаразным. По их мнению, это происходит через 11 дней с момента появления симптомов.

В газете The Straits Times, в которой опубликована статься специалистов из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, говорится, что тест может продолжать показывать положительный результат, а пациент при этом не может заразить другого. Дело в том, что при анализе обнаруживается лишь часть генома вируса, но он уже не способен передаваться от человека к человеку.

Также ученые добавили, что есть и исключения. Например, заразными могут остаться онкобольные, которые проходят курс химиотерапии или принимают лекарства, ослабляющие иммунитет.