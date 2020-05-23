Танцы во время чумы: массовая вечеринка в центре Новосибирска попала на видео

Жители Новосибирска устроили массовую вечеринку в центре города. Она состоялась на так называемой «ресторанной улочке» за гостиницей «Центральная».

Видео, на которых запечатлены веселые гуляния в период самоизоляции, немедленно разошлись в социальных сетях. Как следует из кадров, на вечеринке категорически не соблюдался принцип социальной дистанции, равно как и общий запрет на массовые мероприятия.

Как сообщает местное издание НГС, мероприятие вызвало возмущение местных рестораторов, которые в данный момент терпят убытки из-за пандемии. Один из жителей Новосибирка отметил на видео с вечеринку мэра города и главу региона. Официального ответа региональных властей по данному поводу на текущий момент не последовало.

В России число новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки составило 9 434. Больше всего заболевших было выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Всего к настоящему моменту в РФ официально зарегистрировано 335 882 человека, заболевших коронавирусом.