Загадочная смерть: депутат Рады найден мертвым в собственном офисе

В субботу, 23 мая, в Киеве было найдено тело депутата Рады Валерия Давыденко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы», - написал он.

Геращенко добавил, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению обстоятельств гибели депутата.

«В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - сообщил замглавы МВД.

Ранее СМИ Украины сообщали, что тело Давыденко обнаружила уборщица. Рядом с ним лежало оружие.

Валерий Давыденко является самовыдвиженцем и членом депутатской группы «Доверие». В парламенте предыдущего созыва он был во фракции «Блока Петра Порошенко».