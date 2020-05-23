«Боюсь неадекватных людей»: Бузова ответила на просьбу захватчика банка в Москве приехать на встречу

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что очень боится неадекватных людей. Так она отреагировала на просьбу злоумышленника, который пытался захватить заложников в одном из московских банков, приехать на переговоры.

По данным источников, мужчина пришел в банк, расположенный на улице Земляной вал, 41, в одежде одной из курьерских служб и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство. Злоумышленник выдвигал различные требования, в том числе просил встречи с Бузовой. Телеведущая заявила, что была готова приехать на переговоры.

«Я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась», - сказала певица в своем Instagram.

Мужчина был задержан. В его рюкзаке нашли муляж взрывного устройства. СК России по факту произошедшего завел уголовное дело.