Конец пропускного режима: жители Подмосковья оформили более 28 миллионов QR-кодов

За время работы пропускного режима в Московской области жители оформили более 28 миллионов QR-кодов. Об этом сообщили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Чаще всего, по их данным, это делали физические лица. За весь период они оформили почти 25 миллионов пропусков. Юридические лица сделали на своих сотрудников более 3,4 миллиона кодов. Большая часть пропусков была оформлена через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

Пропускной режим в Подмосковье перестал действовать в Подмосковье с субботы, 23 мая. А за нарушение масочного режима губернатор Андрей Воробьев, наоборот, ввел штрафы.