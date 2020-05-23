США испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотника: видео
Участие принимал десантно-транспортный корабль USS Portland, находящийся недалеко от базы Перл-Харбор.
© Фото: us navy, twitter
Военно-морские силы США в Тихом океане провели успешные испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
В командовании Тихоокеанского флота сообщили, что испытания состоялись 16 мая. В них участвовал десантно-транспортный корабль USS Portland, находящийся недалеко от базы Перл-Харбор. На его борту была размещена лазерная установка. Видеозапись испытаний опубликована в Twitter ВМС США.
#USSPortland (LPD 27) conducts Laser Weapon System Demonstrator Test in Pacific: https://t.co/zZJglgDIcf @USNavy @USNavyResearch #NavyLethality pic.twitter.com/K8xtcEWiRz— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) May 22, 2020
Отмечается, что данные испытания против беспилотника в море проводятся не в первый раз.