США испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотника: видео

Военно-морские силы США в Тихом океане провели успешные испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

В командовании Тихоокеанского флота сообщили, что испытания состоялись 16 мая. В них участвовал десантно-транспортный корабль USS Portland, находящийся недалеко от базы Перл-Харбор. На его борту была размещена лазерная установка. Видеозапись испытаний опубликована в Twitter ВМС США.

Отмечается, что данные испытания против беспилотника в море проводятся не в первый раз.