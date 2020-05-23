Захватчик московского банка оказался должен почти 2 миллиона рублей
Всего в отношении злоумышленника заведено 12 исполнительных производств в разных российских регионах.
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Мужчина, который пытался захватить заложников в банке в Москве, оказался должен 1,8 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов сообщили РИА Новости.
Большую часть суммы - свыше 1,5 миллиона - уроженец Нижневартовска Алексей Барышников должен в Сочи. Всего в отношении злоумышленника заведено 12 исполнительных производств в разных российских регионах: Ханты-Манскийском автономном округе, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Мужчина ворвался в здание банка на Земляном валу днем в субботу, 23 мая. При задержании в рюкзаке у Барышникова был обнаружен муляж бомбы. СК России завел уголовное дело.