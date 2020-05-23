По-прежнему в строю: в каком состоянии находится крейсер «Аврора» в свои 120 лет

Крейсер «Аврора» был спущен на воду 24 мая 1900 года. С момента этого события прошло 120 лет, но корабль продолжает жить, несмотря на то, что за этот срок принял участие в трех войнах.

Невзирая на солидный возраст, внутри крейсер оснащен самым современным оборудованием. А на его борту, как и раньше, несут службу матросы. Все по корабельному уставу: ежедневные наряды, обучение личного состава, вахта.

В свои 120 крейсер на плаву и полностью автономен, назло всем мифам и легендам о его несостоятельности, в качестве корабля.

Капитана второго ранга Юрия Шишкарева на борту «Авроры» принимали в пионеры. Тогда юношей он и представить не мог, что станет сорок пятым по счету командиром легендарного корабля.

«Удивляет инженерная мысль. Многие механизмы имеют несколько назначений. У нас под ногами горловина угольного бункера. Помимо того, что это место хранения угля, это еще и дополнительная защита корабля от попадания снаряда», - раскрыл Шишкарев некоторые секреты судна.

Знаменитый холостой выстрел «Авроры» в октябре 1917 года, кажется, заглушил все то, чем крейсер жил до и после революции. А ведь были тяжелые раны Цусимы в русско-японскую войну в составе Тихоокеанской эскадры, Первая мировая на Балтике, оборона Ленинграда.

Боевой корабль - это, прежде всего, мощная морская артиллерия. За всю историю у крейсера несколько раз менялось вооружение. Некоторые орудия, которые сейчас стоят на «Авроре», вернулись на корабль лишь в 1980-х годах, во время работ по воссозданию облика.

По историческим документам и чертежам 30 лет назад во время ремонта все вооружение «Авроры» восстанавливали под руководством Александра Ткачева. Не секрет, что большая часть 152-миллиметровых пушек крейсера - сухопутного исполнения.

«Задача была двоякая. С одной стороны - получить более похожее состояние артиллерии, как в 1917 году, с другой стороны - не испортить внешний вид корабля. Мы исходили из того, что все бортовые орудия и кормовое должны вращаться, а носовое орудие могло производить выстрел», - вспоминает сейчас Ткачев.

На очередной капитальный ремонт уже в 2014 году «Аврору» провожали всем Санкт-Петербургом и с волнением два года следили за обновлением судна. Ожидания оправдались эффектным ночным появлением крейсера на Неве и его проходом под разведенными мостами.