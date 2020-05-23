«Мамусик, давай позже»: захватчик банка в Москве поговорил с мамой и на философские темы с заложником

Мужчина, который ворвался в банк на Земляном валу, угрожая бомбой, не выдвигал сотрудникам особых требований. За время своего пребывания в помещении он успел обсудить с одним из заложников философские темы и ответить на звонок мамы. Это следует из записи прямого эфира, который вел один из находившихся в банке.

«Мамусик, давай позже, я занят», - сказал захвачик.

Злоумышленник и заложник обсудили, правда ли существует коронавирус, поспорили на тему, какой из городов лучше - Москва или Санкт-Петербург, а также задались вопросом, что хорошего в смерти. Также мужчины поговорили об Ольге Бузовой, и захватчик предложил позвонить ей и пригласить в банк.

Через несколько минут после разговора злоумышленник был задержан. Момент штурма также попал в прямой эфир. При мужчине был найден рюкзак, в котором был муляж взрывного устройства. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.