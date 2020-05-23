ФАС завела дело о картеле по факту подорожания хлоргексидина в восемь раз

Ростовское Управление ФАС обнаружило признаки картеля при проверке цен на хлоргексидин, который был произведен ООО «Рускерн». Об этом сообщает пресс-служба территориального надзорного органа.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы граждан. В итоге сотрудники службы установили, что в аптечном пункте ООО «Социальная аптека 6» препарат реализовывался по цене 129 рублей, хотя отпускная цена производителя составляет 14,40 рублей. В ФАС уверены, что аптека заключила соглашение с поставщиками ООО «Биофарма» и ООО «Компания "Органика"».

«Стоимость производства хлоргексидина не увеличилась. Но из-за подобных недопустимых соглашений потребитель вынужден кратно переплачивать за товар первой необходимости в условиях пандемии», - прокомментировал случившееся начальник Управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев.

Теперь компаниям грозит штраф до 5% от выручки на рынке, где совершено правонарушение. По поручению Федеральной антимонопольной службы, другие территориальные управления тоже проводят проверки цен на дезинфицирующие средства.