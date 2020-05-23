СК РФ опубликовал первые кадры изнутри захваченного в Москве банка
Правоохранительные органы обезвредили мужчину, захватившего людей в центре Москвы.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал первые кадры, снятые внутри отделения банка, где в субботу, 23 мая, злоумышленник взял заложников. На кадрах видно, что в помещении царит небольшой беспорядок: на полу лежит чья-то одежда и другие предметы личного пользования.
Ранее стало известно о захвате заложников в здании кредитной организации, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в Москве. Позже появилась информация, что полиция начала переговоры с предполагаемым виновником инцидента.
В итоге стражи порядка взяли здание штурмом. Один из заложников вел прямую трансляцию в соцсетях во время спецоперации. Пострадавших в результате ЧП нет.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.