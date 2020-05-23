СК завел еще два дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Еще два уголовных дела о реабилитации нацизма заведены в России. Об этом сообщили в Следственном комитете. Задержаны двое мужчин из Казани и Перми.

По версии следствия, они разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова.

Задержанные заявили, что раскаиваются в содеянном.

«Это не очень оригинальная и неумная шутка. Ничего красивого в этом поступке нет», - сказал один из задержанных.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма против жителей Волгограда, Самары и Ульяновска. Все задержанные публиковали фотографии нацистов под вымышленными именами.