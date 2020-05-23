СК завел еще два дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
По версии следствия, мужчины опубликовали фотографии Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Еще два уголовных дела о реабилитации нацизма заведены в России. Об этом сообщили в Следственном комитете. Задержаны двое мужчин из Казани и Перми.
По версии следствия, они разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова.
Задержанные заявили, что раскаиваются в содеянном.
«Это не очень оригинальная и неумная шутка. Ничего красивого в этом поступке нет», - сказал один из задержанных.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма против жителей Волгограда, Самары и Ульяновска. Все задержанные публиковали фотографии нацистов под вымышленными именами.