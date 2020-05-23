В МВД рассказали, что известно о захватившем заложников в московском банке мужчине

Мужчина, который пытался захватить заложников в банке в Москве, приехал в столицу из региона. Об этом рассказали в пресс-службе московского главка МВД. Там отметили, что злоумышленник все еще находится на месте происшествия. Скоро его перевезут в отделение полиции.

«Мужчина - это житель России, он сюда приехал из другого региона», - сказал начальник пресс-службы Владимир Васенин.

Он отметил, что мотивы злоумышленника полиция пока не установила.

«Ответить на вопрос, по каким причинам он это совершил, мы пока не можем, в этом вопросе сейчас разбираемся», - заявили в МВД.

Инцидент произошел днем в субботу, 23 мая, в отделении банка по адресу Земляной вал, дом 41. При задержании в рюкзаке у мужчины был обнаружен муляж взрывного устройства. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.