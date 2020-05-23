СК РФ возбудил уголовное дело после захвата заложников с московском банке

По факту захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ (захват заложника)», - информирует ведомство.

В сообщении отмечается, что все заложники освобождены, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее СМИ стало известно о захвате заложников в здании кредитной организации, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в Москве. Позже появилась информация, что полиция начала переговоры с предполагаемым виновником инцидента.

В итоге было принято решение взять здание штурмом. Один из заложников вел прямую трансляцию в соцсетях во время спецоперации.