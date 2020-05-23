Жизнь, похожая на фильм: в Московском зоопарке умер аллигатор с уникальной биографией

В Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн. Ему было около 84 лет. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида составляет от 30 до 50 лет.

Биография аллигатора похожа на приключенческий фильм. Он родился в США в 1936 году. Почти сразу же был перевезен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. То, каким образом он жил последующие три года - остается загадкой по сей день. Ходили даже слухи, что он был в личной коллекции Гитлера, но достоверно известно лишь то, что в 1946 году его нашли британские солдаты и передали СССР.

В июле 1946 года Сатурна доставили в Московский зоопарк, где он и содержался последующие 74 года.

«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось - мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», - говорится в сообщении опубликованном на странице Московского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

В Зоопарке также пообещали, что память о Сатурне будет увековечена в Дарвиновском музее.