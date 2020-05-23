Кабмин выделил 25 миллиардов рублей на поддержку российского автопрома

Правительство России в связи с пандемией коронавируса выделило 25 миллиардов рублей на поддержку отечественной автомобильной промышленности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Из этих средств 5 миллиардов пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 - на субсидирование кредитования, 8,5 - на льготный лизинг, 4,5 - на субсидии по займам на закупку транспорта для госнужд.

В правительстве уверены, что данные меры простимулируют спрос на отечественную автомобильную продукцию.

К 1 июня Владимир Путин поручил организовать закупки автомобильной техники для органов власти, которые ранее планировались на 2021-2022 годы. Кроме того, президент России распорядился до 22 мая направить на программы поддержки спроса на автомобили 15, 5 миллиардов рублей: 7 миллиардов на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», 6 миллиардов на программы лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и 2,5 миллиарда на программу «Доступная аренда».