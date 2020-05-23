Саперы осматривают здание банка в Москве, где захватили заложников

Саперы осматривают здание московского банка, где днем в субботу, 23 мая, неизвестный захватил заложников. Сообщалось, что в рюкзаке у злоумышленника был найден муляж взрывного устройства.

Ранее группа захвата через черный вход вошла в здание и задержала мужчину. Трансляцию штурма в прямом эфире в социальных сетях вел один из находившихся в банке. Очевидцы сообщили, что злоумышленник сидел и ждал полицию, слушая музыку.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Мотивы злоумышленника выясняются.