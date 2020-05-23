Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Граждане России смогут голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а сбор подписей избирателей за кандидата может производиться с использованием портала «Госуслуги». Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Чтобы исключить ошибки при изготовлении подписных листов, закон устанавливает обязанность комиссии, которая организует выборы, утвердить образец заполнения: участник голосования должен собственноручно внести в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

Определять необходимость проведения выборов по почте или дистанционно, согласно закону, будет Центральная избирательная комиссия России.

Ранее один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин сообщил, что новый способ выборов призван обеспечить безопасность граждан и создать для них комфортные условия. При этом отмечается, что голосование по поправкам к Конституции, дата которого из-за пандемии коронавируса еще не определена, пройдет в прежнем формате.