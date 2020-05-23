Штурм в прямом эфире: момент задержания злоумышленника в московском банке попал на видео

Момент задержания злоумышленника, который захватил заложников в московском банке, попал на видео. Штурм в прямом эфире в Instagram транслировал один из находившихся в помещении.

На кадрах видно, как в здание входят сотрудники спецназа. В это время злоумышленник, как сообщают очевидцы, спокойно сидел и слушал музыку.

Отмечается, что в рюкзаке у мужчины был найден муляж взрывного устройства.

Инцидент произошел в банке, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41.