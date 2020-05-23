Полицейские задержали захватившего заложников в здании московского банка

Группа захвата через черный вход вошла в здание банка в Москве, где неизвестный удерживал заложников. В результате проведенного штурма злоумышленник был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Один из заложников вел прямую трансляцию в Instagram во время штурма. О пострадавших во время спецоперации к настоящему моменту ничего не сообщается.

Ранее СМИ стало известно о захвате заложников в здании кредитной организации, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в Москве. Позже появилась информация, что полиция начала переговоры с предполагаемым виновником инцидента.

Также сообщалось, что некоторых заложников стражам порядка удалось освободить.