СМИ: полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке в Москве

Столичные правоохранители проверяют сообщение о захвате заложников в московском отделении «Альфа-банка». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

По данным агенства, инцидент произошел внутри здания, расположенного по адресу Земляной вал, дом 41.

Официального подтверждения данной информации от МВД пока не поступало.