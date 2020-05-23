СМИ: полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке в Москве
Официального подтверждения данной информации от МВД пока не поступало.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Столичные правоохранители проверяют сообщение о захвате заложников в московском отделении «Альфа-банка». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.
По данным агенства, инцидент произошел внутри здания, расположенного по адресу Земляной вал, дом 41.
Официального подтверждения данной информации от МВД пока не поступало.