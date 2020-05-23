СМИ: возле офиса партии депутата Медведчука в Киеве прогремел взрыв
Сообщается, что перед произошедшим были слышны националистические лозунги.
© Фото: Pavlovsky News, Telegram
Возле офиса главы партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука произошел взрыв. Видео опубликовано в социальных сетях в паблике Pavlovsky news.
По данным агентства УНИАН, перед произошедшим были слышны националистические лозунги. Сообщается, что сотрудники полиции задержали двоих активистов, остальные, бросая файеры, смогли убежать.
Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.