СМИ: в здании московского банка остался один заложник

В здании банка в центре Москвы, где, по данным СМИ, неизвестный захватил людей, остался только один заложник. Об этом пишет паблик Mash.

Еще нескольких человек правоохранителям удалось вывести из здания кредитной организации.

Ранее СМИ стало известно, что полиция проверяет появившиеся сообщения о захвате заложников в отделении банка, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в российской столице.

Позже в Сети появилась видеозапись с места возможного происшествия.

Также ифнормагентство РИА Новости, ссылаясь на источник в МВД, сообщило о том, что полиция ведет переговоры с предполагаемым виновником инцидента.