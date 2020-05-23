Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в здании московского банка остался один заложник

Роман Захаров
14:40 23.05.2020
Нескольких человек правоохранителям удалось вывести из здания кредитной организации. 
СМИ: в здании московского банка остался один заложник
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В здании банка в центре Москвы, где, по данным СМИ, неизвестный захватил людей, остался только один заложник. Об этом пишет паблик Mash. 

Еще нескольких человек правоохранителям удалось вывести из здания кредитной организации. 

Ранее СМИ стало известно, что полиция проверяет появившиеся сообщения о захвате заложников в отделении банка, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в российской столице. 

Позже в Сети появилась видеозапись с места возможного происшествия

Также ифнормагентство РИА Новости, ссылаясь на источник в МВД, сообщило о том, что полиция ведет переговоры с предполагаемым виновником инцидента. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.05.2020, 17:21
Собянин высказался за сохранение ограничительных мер в Москве
Дата23.05.2020, 05:00
Работа сделана: отряд Минобороны отправился в места дислокации после помощи под Красноярском
Дата22.05.2020, 20:51
В Подмосковье открываются тренировочные базы для футболистов
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата20.05.2020, 15:20
В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в самом крупном на полуострове лагере смерти
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:12 В стране и мире
Видео
Полицейские задержали захватившего заложников в здании московского банка
14:44 В стране и мире
СМИ: возле офиса партии депутата Медведчука в Киеве прогремел взрыв
14:40 В стране и мире
СМИ: в здании московского банка остался один заложник
14:23 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры с места предполагаемого захвата заложников в Москве
14:05 В стране и мире
СМИ: полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении
Видео
Видно за километры: кадры подрыва авиационных бомб в Крыму
Видео
Тайны глубин: момент погружения российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины показали на видео
Врач рассказала о продуктах-«антидепрессантах»
Ученые обнаружили пугающую особенность тканей легких умерших от COVID-19
Ученые назвали важный продукт для профилактики болезней сердца
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.