Появились первые кадры с места предполагаемого захвата заложников в Москве

В Сети появились первые кадры с места предполагаемого захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы. На записи видно, что к возможному месту ЧП съехались несколько машин экстренных служб.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в МВД, правоохранительные органы ведут переговоры с предполагаемым виновником инцидента.

Ранее СМИ стало известно, что полиция проверяет появившиеся сообщения о захвате заложников в здании, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в российской столице.