Появились первые кадры с места предполагаемого захвата заложников в Москве
По данным СМИ, полицейские сейчас ведут переговоры с предполагаемым захватчиком.
© Видео: Максим Жуков, VK © Фото: Максим Жуков, VK
В Сети появились первые кадры с места предполагаемого захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы. На записи видно, что к возможному месту ЧП съехались несколько машин экстренных служб.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в МВД, правоохранительные органы ведут переговоры с предполагаемым виновником инцидента.
Ранее СМИ стало известно, что полиция проверяет появившиеся сообщения о захвате заложников в здании, расположенном по адресу Земляной вал, дом 41 в российской столице.