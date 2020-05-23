Врач рассказала о продуктах-«антидепрессантах»

Поднять настроение и снизить тревогу могут помочь продукты, способствующие выработке серотонина в организме. Об этом рассказала врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.

«Для повышения уровня серотонина существуют продукты-"антидепрессанты" – это бананы, грецкие орехи и шпинат», - уточнила она.

Самыми насыщенным в этом плане продуктом является банан, отметила Сиволдаева в разговоре с РИА Новости. Она добавила, что грецкие орехи содержат Омега-3 жирные кислоты, а шпинат - фолиевую кислоту, которые также способствуют выработке серотонина.

Ранее специалист назвала продукты для укрепления иммунитета. Чтобы помочь организму справиться с угрозами для здоровья, необходимо потреблять больше витаминов, минералов и клетчатки.