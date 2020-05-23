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Новая страница в истории изучения морских глубин: как погружение российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины повлияет на науку

Денис Ивлев
13:56 23.05.2020
Комплекс сверхглубоководного погружения «Витязь» способен работать на предельных глубинах Мирового океана.
Новая страница в истории изучения морских глубин: как погружение российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины повлияет на науку
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во Владивостоке участников исторической экспедиции на дно Марианского желоба встретили со всеми почестями. О  достижении российских ученых и моряков-тихоокеанцев сейчас говорит весь мир. Многие уже окрестили то, что они сделали, победой в гидрокосмосе.

Российские исследователи с помощью кранов спустили глубоководный аппарат «Витязь» в воды Тихого океана. Задача была добраться до самого неизученного места на планете - дна Марианской впадины. После десятичасового погружения автономный подводный робот начал выполнять свою миссию под контролем инженеров на борту буксира.

Картографированием дна и анализом водной среды исследователи не ограничились. На дно Марианской впадины установили вымпел с символикой 75-летия Победы. В отличии от уже работавших в этом подводном районе  японского и американского аппаратов, «Витязь» полностью автономный: специалистам остается лишь наблюдать за ходом операций в режиме реального времени.

При необходимости, конечно, можно и вмешиваться в работу аппарата, но благодаря использованию в системе управления элементов искусственного интеллекта, «Витязь» может самостоятельно решать почти любые интеллектуальные задачи.

Комплекс сверхглубоководного погружения «Витязь» способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Что он, собственно, и доказал. Очень важная деталь - аппарат на 100% отечественный. То есть не только проект, но даже комплектующие. Сферопластик для легкости, титановое основание для прочности и высокотехнологичная начинка - все произведено в России.

После такого успеха на «морской вершине» мира у конструкторов не осталось сомнений, что границы исследования морских глубин стерты. А «Витязь» станет перспективной платформой, на базе которой будет разработана целая серия глубоководных аппаратов, полезных, в том числе, и для Военно-морского флота.

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