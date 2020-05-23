Более 200 млрд выделило правительство на выплаты семьям с детьми

Кабмин РФ выделил более 200 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в качестве меры социальной поддержки на фоне эпидемии коронавируса.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей в 2020 году должны получать не менее 1,6 млн детей в возрасте до трех лет. Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей предназначена для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Предполагается, что ее получат не менее 19 миллионов детей.

Внести изменения в законодательство для осуществления выплат для семей с детьми кабмину поручил президент России Владимир Путин. Заявление на выплаты можно подать через портал государственных услуг, отделения ПФР или МФЦ.