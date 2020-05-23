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В Совфеде предложили запретить пускать детей без прививок в школы и детсады

Роман Захаров
12:41 23.05.2020
Для реализации идеи сенаторы намерены внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
В Совфеде предложили запретить пускать детей без прививок в школы и детсады
© Фото: L.Urman, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России могут запретить пускать детей, у которых нет прививок, в школы и детские сады. Соответствующий проект закона планируют разработать в Совете Федерации.

По информации ТАСС, данная инициатива внесена в перечень мероприятий по совершенствованию российского законодательства. Для реализации идеи сенаторы намерены внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Если задумку воплотят в жизнь, то в школы и дошкольные учреждения перестанут пускать детей, которые не были привиты в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. При этом сам перечень обязательных прививок, включенных в национальный календарь, будет расширен. О том, какое наказание будет предусмотрено за нарушение таких норм, пока не сообщается.

В календарь прививок входят вакцины против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям также предусматривает прививки от таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

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