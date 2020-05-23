Сгорел дотла: кадры пожара в храме в Сергиевом Посаде

В деревне Взглядьево в Сергиевом Посаде дотла выгорела церковь. К моменту приезда пожарных огонь объял деревянную постройку по всей площади.

По информации МЧС, сообщение о пожаре в недействующем храме поступило в 6:10. Возгорание произошло на площади в 400 кв.м., к тушению привлекались 24 человека и 7 единиц техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.