Акция «Последний звонок - 2020» пройдет 25 мая в режиме онлайн

Министерство просвещения РФ проведет всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок - 2020» в формате онлайн 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В этом году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в социальных сетях ведомства стартует Всероссийская акция "Последний звонок - 2020"», - следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что выпускников ждут флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о своих школьных годах, поздравят молодых людей и поблагодарят их педагогов.

Транслировать мероприятие начнут 25 мая в 10 утра мск на страничке Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте».