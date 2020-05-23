Трое погибших: СК РФ возбудил дело из-за пожара в ЦРБ Зеленодольска
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в ЦРБ города Зеленодольска, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 22 мая, в больнице Зеленодольска произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания медицинского учреждения 88 человек. О задымлении сообщили примерно в 22:15 по московскому времени. Возгорание произошло в сосудистом отделении больницы на первом этаже, его ликвидировали в 22:31.
В Минздраве Татарстана сообщили, что количество жертв пожара увеличилось до трех человек. Еще четверо пострадали.
«Из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения - находятся в реанимации», - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве подчеркнули, что в данной больнице не было госпитализированных пациентов с коронавирусом: и аппараты ИВЛ в загоревшейся палате не стояли.
На данный момент эвакуированные пациенты распределены по другим отделениям больницы, их безопасности ничего не угрожает, передает «Интерфакс».