Трое погибших: СК РФ возбудил дело из-за пожара в ЦРБ Зеленодольска

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в ЦРБ города Зеленодольска, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 22 мая, в больнице Зеленодольска произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания медицинского учреждения 88 человек. О задымлении сообщили примерно в 22:15 по московскому времени. Возгорание произошло в сосудистом отделении больницы на первом этаже, его ликвидировали в 22:31.

В Минздраве Татарстана сообщили, что количество жертв пожара увеличилось до трех человек. Еще четверо пострадали.

«Из них двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения - находятся в реанимации», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что в данной больнице не было госпитализированных пациентов с коронавирусом: и аппараты ИВЛ в загоревшейся палате не стояли.

На данный момент эвакуированные пациенты распределены по другим отделениям больницы, их безопасности ничего не угрожает, передает «Интерфакс».