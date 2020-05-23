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WP узнала об идее американских властей провести новые ядерные испытания

Анна Касаткина
11:55 23.05.2020
По данным издания, вопрос поднимался на встрече чиновников органов национальной безопасности на прошлой неделе.
WP узнала об идее американских властей провести новые ядерные испытания
© Фото: Pexels, Pixabay

В США обсуждают вопрос о проведении первых с 1992 года ядерных испытаний. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Washington Post.

По данным издания, вопрос поднимался 15 мая на встрече чиновников органов национальной безопасности. Необходимость снятия моратория объяснялась тем, что Россия и Китай якобы тайно проводят ядерные испытания малой мощности. Доказательств при этом предоставлено не было.

Демонстрация Москве и Пекину того, что Штаты способны быстро организовать собственные испытания, по утверждению одного из собеседников газеты, могла бы оказаться «полезной» на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию арсеналов ядерных держав.

На прошедшей встрече договориться о возобновлении испытаний не удалось, однако в источник WP в администрации утверждает, что разговор на эту тему может быть продолжен. Другой чиновник впрочем заявил, что было принято решение о других мерах противодействия «угрозам» со стороны России и Китая.

Ранее сообщалось, что выход США из Договора по открытому небу может быть продиктован стремлением государства завоевать ядерное превосходство. Требование к Китаю о присоединении к договору СНВ-3, по мнению экспертов, вызвано желанием «похоронить» и это соглашение.

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