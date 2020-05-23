Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию с учетом расходов из-за COVID-19

Поручения кабмину Путин отдал по итогам совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое состоялось 29 апреля. В них также содержится указание не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей.

«Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии», - говорится в сообщении.

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