Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию с учетом расходов из-за COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию в 2021 году с учетом расходов из-за коронавирусной инфекции. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии», - говорится в сообщении.
Поручения кабмину Путин отдал по итогам совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое состоялось 29 апреля. В них также содержится указание не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей.