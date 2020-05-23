Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей

Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Поручение главы государства было обнародовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию», - следует из документа.

Первого мая официально вступила в силу новая сделка ОПЕК+, в соответствие с условиями которой нефтедобыча должна быть сокращена практически на 10 миллионов баррелей в сутки.

Ранее, 12 апреля, странам ОПЕК и другим государствам-нефтедобытчикам, таким как Россия и Казахстан, удалось достигнуть консенсуса. В соответствие с новым соглашением, в мая и июне текущего года принявшие его стороны обязуются сократить добычу черного золота на 9,7 миллионов баррелей в сутки. После этого, начиная с июля и до декабря, сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в сутки.

За 2021 год и первые четыре месяца 2022 года уменьшение должно достигнуть уровня 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Россия, США и Саудовская Аравия взяли на себя наибольшие обязательства.