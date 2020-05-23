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Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей

Роман Захаров
11:18 23.05.2020
Правительству РФ следует обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в ОПЕК.
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей
© Фото: 272447, Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Поручение главы государства было обнародовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию», - следует из документа.

Первого мая официально вступила в силу новая сделка ОПЕК+, в соответствие с условиями которой нефтедобыча должна быть сокращена практически на 10 миллионов баррелей в сутки.

Ранее, 12 апреля, странам ОПЕК и другим государствам-нефтедобытчикам, таким как Россия и Казахстан, удалось достигнуть консенсуса. В соответствие с новым соглашением, в мая и июне текущего года принявшие его стороны обязуются сократить добычу черного золота на 9,7 миллионов баррелей в сутки. После этого, начиная с июля и до декабря, сокращение составит 7,7 миллиона баррелей в сутки.

За 2021 год и первые четыре месяца 2022 года уменьшение должно достигнуть уровня 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Россия, США и Саудовская Аравия взяли на себя наибольшие обязательства.

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