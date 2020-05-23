Представители Украины проигнорировали заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, а также США, Великобритании и Эстонии отказались от участия в заседании Совбеза ООН «по формуле Арриа», инициированного Россией. На встрече крымчане по видеосвязи рассказали о причинах, побудивших их сделать выбор в пользу воссоединения с Россией в 2014 году.

«Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму», - говорится в заявлении российского постпредства.

В постпредстве также отметили, что Великобритания, США и Эстония своим поведением продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о которых «они якобы пекутся». Для остальных же участников встречи прозвучавшее мнение стало «откровением».

«Утверждения осевших в Киеве "псевдокрымчан", перекочевавшие в выступления наших западных коллег, о якобы имеющих место нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств, были аргументированно развенчаны крымчанами с опорой на статистику, а также личный опыт», - уточнили в постпредстве.

На заседании российский постпред Василий Небензя также назвал причины, по которым в Крыму в 2014 году состоялся референдум. По его словам, украинцам в этой ситуации «некого винить, кроме себя».

Крым воссоединился с Россией по итогам общенародного референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение тогда высказались более 96% жителей полуострова и свыше 95% населения Севастополя.