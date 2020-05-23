Число выздоровевших от COVID-19 в России превысило 107 тысяч

В России за минувшие сутки из лечебных учреждений были выписаны 8 111 человек после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число пациентов, которых медикам удалось вылечить от коронавируса, сейчас в нашей стране составляет 107 936.

Число новых выявленных случаев инфицирования COVID-19 за сутки составило 9 434. Больше всего заболевших было выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего в РФ официально было зарегистрировано 335 882 человека, заболевших коронавирусом.