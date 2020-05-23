В центре эпидемиологии и микробиологии Минздрава раcсказали, когда начнутся исследования вакцины от COVID-19 на людях

Доклинические исследования вакцины от коронавируса показали хороший результат. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По словам специалиста, к 15 июня планируется начать исследование препарата на людях. Руководитель Центра добавил, что производство вакцины от COVID-19, скорее всего, начнется к концу лета, пишет РИА Новости.

Гинцбург также сообщил, что сотрудники возглавляемого им учреждения и он сам уже вкололи себе новый препарат.

«Это самозащита для того, чтобы мы могли дальше продолжать эту работу. Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники - прим. ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку - прим. ред.)! Маску я надеваю, потому что так положено. Меня можно не опасаться», - объяснил он.

В настоящий момент в России официально зарегистрировано 326 448 случаев заболевания коронавирусом, 99 825 человек медикам удалось вылечить, 3 249 пациентов с COVID-19 спасти, к сожалению, не удалось.