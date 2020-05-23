Иммунитет к коронавирусу нашли у 12,5% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12,5% из более чем 50 тысяч протестированных москвичей. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», - сказал он.

Всего, по словам Хрипуна, в столице планируют обследовать от трех до шести миллионов человек.

В Москве с 15 мая запустили бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19. Пока жителей столицы приглашают на анализ случайным образом, с 27 мая записаться на тестирование сможет любой желающий.